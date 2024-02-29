Aydın ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Aydın ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Aydın ve Hatay\'da 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kafes-50' operasyonlarında, Hatay'da B.Ç. ve M.Ç., Aydın'da ise Hüseyin Avni Demirkol'un liderlik ettiği 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu haplar, silahlar, uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen varlıklara el konuldu.

29.02.2024 09:19
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Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-50' operasyonlarında; Hatay'da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.'nin, Aydın'da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-50" Operasyonlarında; Hatay'da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.'nin, Aydın'da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya operasyonun Aydın ayağı ile ilgili şu detayları paylaştı:

"Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında; Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. 2'si tutuklandı, 7'sinin adli işlemleri devam ediyor"

Operasyonlar sonucunda 124 bin adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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