Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!

Nevşehir'de 4 farklı iş yeri, 1 ev ve 1 camide meydana gelen hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayların şüphelisi olduğu belirlenen 16 yaşındaki çocuk ise polis ekiplerince aranıyor.

SEVGİ EVLERİ'NDEN KAÇTI, SOYGUN MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, olaylar geçtiğimiz haftalarda Nevşehir il merkezinde meydana geldi. Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki şüphelinin, bir gecede 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiye girerek hırsızlık yaptığı belirlendi.

Yapılan araştırmada şüphelinin, Kırıkkale'deki Sevgi Evleri'nden kaçarak Nevşehir'e geldiği öğrenildi.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMINI DA ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE YAPTI

Şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını ise çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı tespit edildi. Çaldığı motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bırakan zanlının, daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği belirlendi.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis ekipleri, otoyol güzergahında izini kaybettiren 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüphelinin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla iş yerlerine girip içeride dolaştığı ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.