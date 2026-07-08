Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu! - Son Dakika
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Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!

Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!
08.07.2026 10:04
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Nevşehir’de bir gecede 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soyan 16 yaşındaki şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kırıkkale’deki Sevgi Evleri’nden kaçarak Nevşehir’e gelen zanlı, çaldığı motosikletlerle kaçtıktan sonra izini kaybettirdi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir'de 4 farklı iş yeri, 1 ev ve 1 camide meydana gelen hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayların şüphelisi olduğu belirlenen 16 yaşındaki çocuk ise polis ekiplerince aranıyor.

SEVGİ EVLERİ'NDEN KAÇTI, SOYGUN MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, olaylar geçtiğimiz haftalarda Nevşehir il merkezinde meydana geldi. Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki şüphelinin, bir gecede 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiye girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. 

Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!

Yapılan araştırmada şüphelinin, Kırıkkale'deki Sevgi Evleri'nden kaçarak Nevşehir'e geldiği öğrenildi.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMINI DA ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE YAPTI

Şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını ise çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı tespit edildi. Çaldığı motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bırakan zanlının, daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği belirlendi.

Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis ekipleri, otoyol güzergahında izini kaybettiren 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!

Öte yandan, şüphelinin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla iş yerlerine girip içeride dolaştığı ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Sevgi Evleri, Kırıkkale, Nevşehir, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu! - Son Dakika

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