Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Aydın'a Götürüldü

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İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İzmir'den Aydın'a götürüldü

İZMİR - Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Aydın'a götürüldü.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Eygi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardındantoprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi. Eygi'nin naaşı, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.