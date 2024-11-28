Ayvalık'ta 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta Hakkıbey Yarımadası'nda jandarma ekiplerinin İHA destekli gözetleme çalışmalarında ormanlık alana gizlenmiş olan ve Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen 47 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - BALIKESİR