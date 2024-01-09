Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış Ayvalık\'ta hayatı olumsuz etkiledi

Ayvalık'ta şiddetli yağış: Bodrum katları arazileri su bastı

BALIKESİR - Balkanlardan üzerinden gelen olumsuz hava şartları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Meteorolojiye göre; gece yarısından itibaren aralıksız süren yağışlarda ilçe genelinde metrekare başına 70.7 kilogram yağış düştü. Yağışlar nedeniyle Ayvalık genelinde bazı apartmanların bodrum katlarıyla,150 Evler Mahallesi'nde bulunan bazı işyerlerini su bastı. İlçenin en büyük mahallesi Altınova'da bazı ekili arazilerin zarar gördüğü yağışlar nedeniyle Ayvalık Belediyesi ekipleri sağanak yağışın altında zor şartlarda sabaha kadar yağmur suyu kanallarının açılabilmesi için adeta canla başla mücadele etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri de tıkanan kanalizasyon hatlarının açılabilmesi için yoğun çaba gösterdi. Ayvalık'ta yağışların bugün öğleden sonra yeniden başlayacağı, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde 0 ile 5 derece civarına düşmesi bekleniyor.