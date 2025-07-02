Azerbaycan'dan Rusya'ya Soruşturma

Azerbaycan Başsavcılığı, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlı Seferov kardeşlerin Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından evlerine düzenlenen baskında öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı. Azerbaycan Başsavcılığı Soruşturma Dairesi Müfettişi Perviz Celilov, Seferov kardeşlerin öldürülmesine ilişkin, "Ziyeddin Seferov fiziksel şiddet ve işkenceye maruz bırakıldı" dedi.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı Azerbaycanlı iki kardeşin öldürülmesinin yankıları sürüyor. Rusya'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından evlerine düzenlenen baskında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un ölümü ile ilgili Azerbaycan Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Azerbaycan Başsavcılığı, başkent Bakü'de düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili açılan ceza davası ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığı Soruşturma Dairesi Başkanı Nemat Avazov, soruşturmaya yeni başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla bu süreçte tam olarak kimlerin yer aldığına dair elimizde net bilgiler bulunmamaktadır. Ancak soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda soruşturma ekiplerinin Rusya topraklarına gönderilmesi meselesi de ihtimal dışı sayılmaz. Biz artık uluslararası adli yardım talebi göndermiş bulunuyoruz. Bu taleplerin yerine getirilmesi sürecinde Rusya'dan meslektaşlarımızla karşılıklı görüşmelerimiz devam edecek. Gerek duyulması halinde elbette soruşturma grubunun üyeleri Rusya topraklarında ilgili soruşturma işlemlerine katılmak üzere gönderilebilir. Söz konusu ceza davası tarafımızdan başlatılmıştır ve olayla ilgili kişilerin kimliklerinin belirlenmesi süreci devam ediyor" dedi.

Aktau'daki uçak kazası

25 Aralık 2024 tarihinde Aktau'da yaşanan uçak kazası soruşturmasına da değinen Avazov, "Söz konusu olayla ilgili olarak hem Kazakistan'da, hem Rusya'da hem de Azerbaycan'da paralel olarak ceza davaları açılmıştır ve her üç devletin topraklarında soruşturma faaliyetleri aktif şekilde devam ediyor. Her üç ülkede de çok sayıda uzman atanmıştır. Tarafımızdan 100'ü aşkın adli tıp uzmanı atanmıştır, bunların büyük bir kısmının sonuçları alınmıştır. İlgili adli tıp süreçleri devam ediyor. Aynı zamanda, bildiğiniz üzere olay Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında meydana gelmiştir. Kısa bir süre önce soruşturma grubumuzun üyeleri Kazakistan'a gönderildi. Orada Kazakistanlı meslektaşlarımızla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi, karşılıklı istişarelerde bulunuldu ve kamuoyunun da yakından ilgilendiği söz konusu adli tıp incelemesinin sonuçlarının elde edilmesi yönündeki çabalarımız ortak şekilde sürdürülmektedir. Büyük ihtimalle kısa sürede adli tıp raporunun sonuçları alınmış olacaktır" diye konuştu.

"Azerbaycan'da ilgili maddelerle ceza davası başlatılmıştır"

Rus güvenlik kuvvetlerinin Yekaterinburg'daki olaylarla ilgili henüz resmi bir tutumunu görmediklerini belirten Başsavcının Özel Görevler Baş Yardımcısı İlgar Seferov, "Biz şu anda hiç kimseyi suçlama niyetinde değiliz ve böyle bir şey de yapmıyoruz. Ancak elimizde ölüm olaylarını doğrulayan, Rusya tarafından sağlanmış herhangi bir uzman raporu yok. Buna karşılık çeşitli medya kuruluşlarında, özellikle Rus basınında bu ölümlerin çeşitli hastalıklarla ilişkilendirildiğine dair bilgiler yer alıyor. Bu mevcut durumda gayri-profesyonel bir yaklaşım olurdu. Çünkü Azerbaycan'a getirildikten sonra merhum şahıslara adli tıp incelemesi uygulanmış ve hem iç hem de dış birçok yara ve darp izi tespit edilmiştir. Bunları doğal ölüm nedenleriyle ya da hastalıkla bağlantılı ölüm sebepleriyle ilişkilendirmek pek gerçekçi değil. Elbette Rusya'da adli tıp alanı kurumsal düzeyde oldukça gelişmiş bir alandır ve biz inanıyoruz ki hukuk-muhafaza organlarının bu konudaki açıklamaları ile daha farklı ve daha esaslı bir cevap alabileceğiz. İşte belirttiğim bu nedenlerden dolayı Azerbaycan'da ilgili maddelerle ceza davası başlatılmıştır ve bu da yeterince hukuki bir dayanak teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ziyeddin Seferov fiziksel şiddet ve işkenceye maruz bırakıldı"

Ziyeddin Seferov'un Rusya güvenlik kuvvetlerinin aracında işkenceye maruz kaldığını ve görüntülerde evinden çıkarıldığında vücudunda ciddi bir yaralanma olmadığı sonucuna ulaştıklarını belirten Başsavcılık Soruşturma Dairesi Müfettişi Perviz Celilov ise, "Bu bir kez daha Ziyeddin Seferov'un evinden çıkarıldığında vücudunda ciddi yaralanmalar olmadığını, ancak bu yaralanmaların arabayla taşınırken ve götürüldüğü kolluk kuvvetlerinde oluştuğunu ve Ziyeddin Seferov'un bu yerlerde fiziksel şiddet ve işkenceye maruz bırakıldığını, yaralı olarak ölüme götürüldüğünü gösteriyor" dedi.

Azerbaycan asıllı Seferov ailesi hedef alınmıştı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı kardeşler hayatlarını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. - BAKÜ