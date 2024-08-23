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Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı Bolu'daki yangına müdahale etti

BOLU - Azerbaycan'ın, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla gönderdiği amfibi uçağı, Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'ye destek amacıyla gönderilen"BE-200ÇS" amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, uçağın Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangına müdahale ettiği belirtildi.

Azerbaycan'ın amfibi uçağı, ilk kez 18 Ağustos'ta yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e gönderilmişti.