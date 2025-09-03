Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi - Son Dakika
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
03.09.2025 16:40  Güncelleme: 18:15
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde baba Mustafa B., kızı Nilgün K.'ye tüfekle ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, Nilgün K. bacaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tetiği çeken Mustafa B. ise kızını "kötü yola düşmek" ve "uyuşturucu madde satıcılığı" ile suçladı.

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde baba, kızına tüfekle ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar babayı darbederek yaraladı.

Osmaniye'de Baba Kızına Tüfekle Ateş Açtı

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Elinde tüfekle terminale gelen Mustafa B., kızı Nilgün K.'ye ateş etti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda bacaklarından yaralanan Nilgün K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Nilgün K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Osmaniye'de Baba Kızına Tüfekle Ateş Açtı

"KÖTÜ YOLA DÜŞMEK"LE SUÇLADI

Mustafa B.'nin, kızıyla boşanma aşamasındaki eşinden dolayı sorunlar yaşadığı ve kızını "kötü yola düşmek" ile "uyuşturucu madde satıcılığı" iddialarıyla suçladığı ileri sürüldü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen baba Mustafa B.'nin de yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uygar Demirbas:
    Allah'ım sen evladın da hayırlısını ahlaklısını nasip eyle 205 4 Yanıtla
    808080sa:
    aminnn 0 0
  • Mevlüt Sarioğlu:
    BİR BABA EVLADI İÇİN KENDİNİ VURSA KIZINI KURTARMAZDI KEŞKE SİLAHLA DEĞİL AMA KIZINI O YOLDAN KURTARMAK İÇİN BİRŞEYLER YAPMALIYDI BATAKLIĞA GİDEN EVLAT OLUNCA VE BİRDE YOLA ÇIKMIŞ GERİDE ÇEVİREMİYORSUN,,GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR DURUM 56 1 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    abi o yola düştükten sonra kurtarmak çok zor baba sence kurtarmak için çabalamamışmıdır kim çocuğunu bu yola kurban oluşunu görmek ister ama maalesef bazen çabalar boşa çıkıyor 30 0
  • Nuri yıldız:
    18 doldurmuş kız çocukları babaları istemedikçe evden ayrılamaz ...Bu şekilde yasa çıksın ..Babanın eli kolu bağlı ..Yasa babanın yanında değil..Kız çocuğu ben gidiyorum diyorsa anne baba hiçbirşey yapamıyor.. Alın size aile kanunu.. 44 1 Yanıtla
    082912aB:
    eee ne edek nuri..Baba he diyene kadar ipinen eve mi bağlayak 2 21
  • w8ygqdtxrd:
    ben Osmaniye liyim ve Osmaniye de böyle şeyler yapan gençler çok fazla polis bunları temizlemedikçe diğer gençlere de sıçrıyor pislikler 28 0 Yanıtla
