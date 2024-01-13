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Babaanne, 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu - Son Dakika
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Babaanne, 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu

Bursa'da bir babaanne, 6 yaşındaki torununu belediye otobüsünde unuttu. Otobüsten inen babaanne, torununun el salladığını görüntülere yansıdı. Olayın ardından çocuk polis merkezine götürülerek ailesine teslim edildi.

Babaanne, 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu
13.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:02
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6 yaşındaki torununu belediye otobüsünde unuttu...O anlar kameralara yansıdı

Otobüste unutulan küçük çocuk inerken babaannesine el salladı

BURSA - Bursa'da 6 yaşındaki torununu belediye otobüsünde unutan babaannenin o anları araç kamerasına yansırken otobüsten inen babaanneye torununun el salladığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz 11 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Efe K., babaannesiyle birlikte Mevlana - Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi. Ardından ise Yavuzselim Mahallesi'nde durak inen babaanne torunu Umut Efe K.'yı otobüste unuttuğunu fark etti.

Otobüsün peşinden koşup sesini duyuramadı

Babaanne torununu unutmasını fark etmesiyle birlikte otobüsün peşinden koşarak sesinin sürücüye duyurmaya çalıştı ancak başaramadı. Babaanne çaresiz bir şekilde Yavuzselim Polis Merkezi'ne giderek müracaatta bulundu. Çocuğun otobüste unutulduğu ise yolcular ve şoför tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Otobüs hareket müdürlüğüne götürülen 6 yaşındaki Umut Efe K.'ya meyve suyu ve tost ikram edilirken çevredekilerin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği polis merkezine yapılan müracaat sonrası tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekibi çocuğu alarak polis merkezine daha sonra ise Mevlana Mahallesi'nde olan ailesinin yanına götürerek teslim etti.

Babaannesi otobüsten inerken küçük çocuk el salladı

6 yaşındaki Umut Efe K.'nın unutulduğu ve daha sonraki yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde babaannenin koltuğundan kalkarak otobüsten inerken torunun peşinde gitmeyerek koltuğu tekrar oturduğu ve babaannesine el salladığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Umut, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babaanne, 6 yaşındaki torununu otobüste unuttu - Son Dakika


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