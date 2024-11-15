Babaya 3 Kez Ağırlıklı Müebbet Hapsi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Babaya 3 Kez Ağırlıklı Müebbet Hapsi

Hatay'da dini nikahlı eşini ve 2 çocuğunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

15.11.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağaca bağladığı dini nikahlı eşini ve 2 çocuğunu öldüren babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

HATAY - Hatay'da dini nikahlı hamile eşini ve iki çocuğunu öldüren şahıs, yargılandığı mahkemede üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Mehtap Sert, sanığın anneyi ağaca bağlayarak av tüfeğiyle önce evlatlarını, sonra da hamile kadını öldürdüğünün ortaya çıktığını söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında meydaan gelen olayda, 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'nın cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulunmuştu. Av tüfeğiyle vurulan 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından olayın faali baba Turgay Kaya, JASAT ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kaya'nın Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık Kaya, mahkemede çocukların babası olduğunu kabul ederken, cinayetleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü"

Abacı ailesinin avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2024 tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azad'ın kaybolduğuna dair annesi tarafından bir ihbarda bulunuldu. İhbar neticesinde günlerce yapılan arama sonucunda jandarmanın annenin 'Bu öldürmüştür' dediği Turgay Kaya'yı takip etmesi neticesinde olay ortaya çıktı. Gerçekten de yaylaya götürerek Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü. Ölüleri yok etmek için gübre taşırken jandarmanın takibi sonucunda ele geçirildi. Yakalandıktan sonra gözaltı aşamasında ilk olarak suçunu itiraf etti. Mütalaada kendisi hakkında TCK 82. maddenin canavarca hisle dini nikahlı eşi hamile Selma Abacı'yı ve kendini koruyamayacak derecede çocukları öldürmekten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Depremden kaynaklı başka bir cezaevine nakledildi, İskenderun Cezaevi'nde değil" dedi.

Kaynak: İHA

Turgay Kaya, Mahkeme, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Hatay, Yaşam, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babaya 3 Kez Ağırlıklı Müebbet Hapsi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 00:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Babaya 3 Kez Ağırlıklı Müebbet Hapsi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.