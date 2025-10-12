Bafra'da Kayınbiraderini Vuran Zanlı Aranıyor - Son Dakika
Bafra'da Kayınbiraderini Vuran Zanlı Aranıyor

Bafra\'da Kayınbiraderini Vuran Zanlı Aranıyor
12.10.2025 19:29
Samsun'un Bafra ilçesinde eski kayınbiraderine ateş açan Kemal K., yakalanmak için aranan zanlı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, eski kayınbiraderini öldürdü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra yanına giden Kemal K., tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal K., yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti. Vücuduna 8 kurşun isabet eden 31 yaşındaki Özocak, ağır yaralandı.

Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı

KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı

1 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlının yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Kayınbiraderini Vuran Zanlı Aranıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bafra'da Kayınbiraderini Vuran Zanlı Aranıyor - Son Dakika
