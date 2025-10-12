Bafra\'da Kayınbiraderini Vuran Zanlı Aranıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, eski kayınbiraderini öldürdü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra yanına giden Kemal K., tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal K., yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti. Vücuduna 8 kurşun isabet eden 31 yaşındaki Özocak, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlının yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.