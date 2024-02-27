Annesini öldürüp kafasını sokağa atan sanık kendini böyle savundu

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Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılanmasında mahkemeden dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesi ve sanık Sayan'ın tutukluluk halinin devamı hükmü gelirken Sayan kendisini "Takdir mahkemenindir." sözleriyle savundu.

"BİR DİYECEĞİM YOK"

Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de annesi Havva Sayan'ı öldürdükten sonra kafasını keserek sokağa atan tutuklu sanık Ali Sayan'ın yargılanması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Ali Sayan, "Bir diyeceğim yoktur. Tutukluluk hususunda takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı. Tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenilmesine karar verdi. Heyet, sanık Ali Sayan'ın tutukluluk halinin de devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre, uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre, 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.