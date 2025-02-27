Bağcılar'da Restorana Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi ve Çalışan Yaralandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Restorana Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi ve Çalışan Yaralandı

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Bağcılar'da bir restorana gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi, iş yeri sahibi ve bir çalışana silahla ateş ederek kaçtı. İş yeri sahibinin bacağına ve garsonun karnına kurşun isabet ederken, her iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ve yaralıların ambulansa alınma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

27.02.2025 14:06
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bağlı Yenimahalle Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi'nde yer alan bir restoranda dehşet yaşandı. Yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 şüpheli, restorana girerek silahla art arda ateş etti.

RESTORAN SAHİBİ VE GARSON YARALANDI

Adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi bacağından, adının Murat olduğu öğrenilen garson ise 2 kurşunla karnından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken restoran çalışanları arkalarından ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların restorana girdiği anlar görülüyor. Olay sonrası yaralıların sağlık ekipleri tarafından dışarıya çıkarılıp ambulansa alınması da yer alıyor.

Bağcılar\'da Restorana Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi ve Çalışan Yaralandı
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Restorana Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi ve Çalışan Yaralandı - Son Dakika

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