İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bağlı Yenimahalle Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi'nde yer alan bir restoranda dehşet yaşandı. Yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 şüpheli, restorana girerek silahla art arda ateş etti.
Adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi bacağından, adının Murat olduğu öğrenilen garson ise 2 kurşunla karnından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken restoran çalışanları arkalarından ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların restorana girdiği anlar görülüyor. Olay sonrası yaralıların sağlık ekipleri tarafından dışarıya çıkarılıp ambulansa alınması da yer alıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Restorana Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi ve Çalışan Yaralandı - Son Dakika
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