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Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine SİHA saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
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Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine SİHA saldırısı: 2 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırıda askeri yetkili Ebu Takva dahil 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Bağdat\'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine SİHA saldırısı: 2 ölü
04.01.2024 - 13:42,  Güncelleme: 13:43
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırıda askeri yetkili Ebu Takva dahil 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak ve Suriye'de ABD üslerine yönelik saldırılar sürerken, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir araca saldırı düzenlendi. Şii Haşdi Şabi güçleri çatısı altında bulunan el-Nuceba Hareketi'ne ait araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırıda söz konusu hareketin askeri yetkilisi Ebu Takva dahil 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırı sonrası ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine 100'den fazla saldırı düzenlenmiş, ABD ise saldırılara misilleme olarak Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinin karargahlarını bombalamıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine SİHA saldırısı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine SİHA saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
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