Bahçeli'nin sağlık durumuyla dalga geçtikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu - Son Dakika
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Bahçeli'nin sağlık durumuyla dalga geçtikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

Bahçeli\'nin sağlık durumuyla dalga geçtikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada dalga geçen astrolog Hilal Saraç, tutuklandıktan sonra Bahçeli'den özür dilemişti. Saraç, 60 gün süren tutukluluk sürecinin ardından bugün tahliye edildi. Saraç, tahliye haberini, "Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum" paylaşımıyla duyurdu.

09.04.2025 20:21
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Şubat ayında başarılı bir operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi. Bir süre evinde istirahat eden Bahçeli, şu sıralar gayet sağlıklı bir şekilde mesaisine başladı.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA ALAY ETMİŞTİ

Ancak Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı zamanlarda astrolog Hilal Saraç, sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulunmuştu. MHP Lideri'nin sağlık durumuyla dalga geçen Saraç, "Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ, TUTUKLANMIŞTI

Tepki çeken paylaşımının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'hakaret' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

ÖZÜR VE ŞİFA DİLEMİŞTİ

Saraç, tutuklandıktan sonra ailesi vesilesiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ağız değiştirmiş ve Bahçeli'den özür dilemişti. Saraç'ın hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında Astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli'ye yüce Allah'tan şifalar diliyorum." ifadelerine yer verilmişti.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu

TAHLİYE OLDU

Son olarak Hilal Saraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Saraç, 60 gün süren tutukluluğunun ardından bugün tahliye edildi. Saraç, haberi, "Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum" paylaşımıyla duyurdu.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
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Son Dakika 3.Sayfa Bahçeli'nin sağlık durumuyla dalga geçtikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli'nin sağlık durumuyla dalga geçtikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu - Son Dakika
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