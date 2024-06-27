Bahçelievler'de 4 Katlı Bina Kısmen Çöktü - Son Dakika
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Bahçelievler'de 4 Katlı Bina Kısmen Çöktü

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Bahçelievler Zafer mahallesinde bulunan 4 katlı bir bina kısmen çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Enkaz dron ile görüntülendi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, binanın 1970 yılında yapıldığı ve çökmenin kısmi olduğu belirtildi. Çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

27.06.2024 06:46  Güncelleme: 06:53
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İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de çöken binada ölen, yaralanan ya da enkaz altında bulunan kimsenin olmadığını bildirdi.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 4 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır."

Bahçelievler\'de 4 Katlı Bina Kısmen Çöktü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de 4 Katlı Bina Kısmen Çöktü - Son Dakika

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