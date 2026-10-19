Bahçelievler\'de 6 katlı apart oteldeki yangın, ölen ya da yaralanan olmadan söndürüldü

Bahçelievler'de 6 katlı apart oteldeki yangın, ölen ya da yaralanan olmadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler Sümbül Sokak'taki 6 katlı apart otelde saat 22.00 sıralarında yükselen dumanlar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşlar ve görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı apart otelde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 6 katlı apart otelden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangın sonrası binada inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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