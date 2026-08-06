Bahçelievler'de Bina Çöktü: Panik Anları Kamerada
İstanbul Bahçelievler'de çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. 6 katlı bina boşaltıldı.
İstanbul Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler'de, dün gece kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan 6 katlı bina çökmüştü. Olay sonrası çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan başka bir bina için de ekiplerin çalışmalarının ardından yıkım kararı çıkmıştı. Binanın çökmesi sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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