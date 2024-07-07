Bahçelievler'de Hırsızlık Girişimi: Hırsız Polis Tarafından Yakalandı

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı bir binanın 1'inci katındaki camı kırıp içeri giren hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bahçelievler'in Soğanlı Mahallesi'nde saat 11.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şahıslar birkaç gündür sokağa gelip keşif yaptılar. Ardından N.U. isimli hırsız sabah saatlerinde binanın arka tarafına geldi. Alt komşunun demirlerinden 1'inci kata tırmanan hırsız, camı kırarak Ali Rıza Yıldız'ın evine girdi. Cam sesini duyup aşağı inen bina sakinleri hırsızı görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye yardımı ile eve giren polisler hırsızı kıskıvrak yakalayıp, karakola götürdü. Tedirgin olan bina sakinleri ise şikayetçi oldu.

Hırsızı görüp polisi arayan bina sakini Alpay Çoban, "İki günden beri keşif yapıyorlar. Binaya gireceklerini fark ettim. Binanın arka tarafından komşunun demirlerinden çıktılar. Cam sesine aşağı indim. İçeride hırsızı gördüm. Polis ekiplerine haber verdik. Şikayetçi olacağız. Ev sahibi Almanya'da akşam saatlerinde gelecek. Tek kişi girmişti içeri ama 2-3 günden beri burada keşif yapıyorlar. İstanbul'un göbeğinde gündüz vakti yakalandılar" dedi. - İSTANBUL