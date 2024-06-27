Bahçelievler'de bir çökme daha! Çatı büyük gürültüyle yerle bir oldu - Son Dakika
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Bahçelievler'de bir çökme daha! Çatı büyük gürültüyle yerle bir oldu

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Bahçelievler'de bulunan Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

27.06.2024 14:08
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İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerin çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

GECE SAATLERİNDE DE BAŞKA BİR BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada ise saat 04.45 sıralarında kısmi çökme meydana gelmişti. Deprem oluyor zannederek kendileri sokağa atan vatandaşlar korkuya kapılırken olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı.

24 saat geçmeden 2'nci olay! Bahçelievler'deki 4 katlı binanın çatısı çöktü

SONRADAN 4 KAT DAHA EKLENMİŞ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada çöken binanın 1980 yapımı olduğu ve 4 katlı olarak inşa edildiğini ifade ederek 1994'te 3 kat daha yapıldığını ifade etmişti.

24 SAATTE 2 AYRI BENZER OLAY

Aynı ilçede aradan daha 24 saat geçmeden meydana gelen 2'nci çökmenin ardından vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi. Akıllara ise "Durduk yere çöken binalara depremde neler olur?" sorusu geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler\'de bir çökme daha! Çatı büyük gürültüyle yerle bir oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de bir çökme daha! Çatı büyük gürültüyle yerle bir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Öztürk: Millet öldükten sonra aaa kaçak yapmışlar Aaa haberiniz yokmu hadi canım af çıkartıp para uğruna hepsine ruhsatı yasallaştıran kim? Şaşırdık mı kesinlikle hayır!! 12 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: yakında hepsi domino taşı gibi dökülür 7 0 Yanıtla
  • Oooo: Muayenesi geçmiş araç trafiğe çıkamaz. Büyük risk Amenna Ama Yıkılma ihtimali olan on binlerce binada oturabilirsin Beynim yanıyor 4 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Kaçak yaptıkları halde hem suyu hem elektriği hem doğalgazı bağladıktan sonra kendinizde suç bulurmusunuz ki 1 0 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Depremi bekleseydi bari eve ortak gbi vergisi alınır satamazsın alamazsın bile parasını vermesen ama bakılıyor mu ben bu para alıyorum vergi diye ev riskli mi oturulur mu depreme dayanaklı mı yok anca para gelsin derdin de herkes olan vatandaşa oluyor 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de bir çökme daha! Çatı büyük gürültüyle yerle bir oldu - Son Dakika
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