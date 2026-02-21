Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da toplu taşımada kendisini savcı olarak tanıtarak yolculara tehditler savuran kadın hakkında yürütülen soruşturmaya dair açıklamada bulundu. Gürlek, süreci yürüten savcılık ve kolluk birimlerine teşekkür ederek hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yaptı ve hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz verilmeyeceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek yolculardan birine yönelik sarf ettiği 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılması üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Gürlek paylaşımında, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.





ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık açıklamasında, kimliği Y.S. olarak tespit edilen şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

Toplu taşıma aracında gerçekleşen olayın ardından şüphelinin yakalanarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.