Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz
21.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz
Haber Videosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da toplu taşımada kendisini savcı olarak tanıtarak yolculara tehditler savuran kadın hakkında açıklamada bulundu. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını vurguladı ve yargı makamlarının süreci titizlikle yürüttüğünü belirtti. Bakan Gürlek, devletin hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da toplu taşımada kendisini savcı olarak tanıtarak yolculara tehditler savuran kadın hakkında yürütülen soruşturmaya dair açıklamada bulundu. Gürlek, süreci yürüten savcılık ve kolluk birimlerine teşekkür ederek hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yaptı ve hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz verilmeyeceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek yolculardan birine yönelik sarf ettiği 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılması üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Gürlek paylaşımında, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.


ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık açıklamasında, kimliği Y.S. olarak tespit edilen şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

Toplu taşıma aracında gerçekleşen olayın ardından şüphelinin yakalanarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek, Güvenlik, 3. Sayfa, Gürlek, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burak üstün Burak üstün:
    sokaktaki hırt sorununu çözün önce hergün masum insanlar ölüyor yaralanıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Moda devinin kurucusu Tayland’da hayatını kaybetti Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti
Dikkat çeken araştırma Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir Dikkat çeken araştırma! Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir
Trump’a tarife freni: Yüksek Mahkeme yetki aşımı dedi Trump'a tarife freni: Yüksek Mahkeme yetki aşımı dedi
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler

16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 17:14:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: Hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.