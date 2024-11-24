Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var - Son Dakika
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Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybetti, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

24.11.2024 07:37  Güncelleme: 08:28
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Şanlıurfa'daki programı sonrasında konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şehirdeki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı'na hareket ettiği esnada konvoyda bulunan, AK Parti İl Başkanlığı'na ait Serdar Çoban'ın idaresindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple İbrahim Halil Altun'un kullandığı 63 AAE 452 plakalı araca yandan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği'nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

MYP İL BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
Bakan Kacır\'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • SnOW gRaiN:
    hangi devirdeyiz konvoy ne ya ne konvoyu birakin bu cahilce isleri 43 5 Yanıtla
  • Emin Erol:
    polisin çektiği sıkıntıya bak ya devlet bu polisi köle yapmış iki polis yaralı kıytırık Bi bakan program ı için konvoy bu nedir ya bu ne cehalet 21 4 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Doğu toplumuyuz. . Bir de aşağılık kompleksimizden dolayı sürekli Batıyla kendimizi kıyaslar geleneklerimizle övünürüz. Yalakalık ve adam kayırma üzerine kurulu toplumsal hiçbir işlevi olmayan gelenekler halbuki. 19 4 Yanıtla
  • Fero63 null:
    gelmeyin buralara milleti zor duruma sokmayın 15 5 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Olum var hesap var Allah rahmet etsin şimdiki hayatı orda başlıyor burası bitti artık hesap günü çetin 14 2 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    bakan şimdi değdi mi..? hııı cevap ver. için rahatladı mi. şaşalı gidişin çakarli arabalar koruma ordusu siren sesleri.... gidenleri geri getirecek miiiiii.... 11 3 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Nekadar gereksiz yorumlar 3 6 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    bir vilayete bakan geldi mi ortalığı 56 ediyorlar ne gerek var bunlara niye kendinizi parçalıyorsunuz arkadaşlar.değdimi. konvoy nedir. keşke konvoyları yasaklasalar. 2 0 Yanıtla
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