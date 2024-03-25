Bakan Yerlikaya: 31 Mart seçimlerinde 594 bin personel görevlendirildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 31 Mart seçimlerinde 594 bin personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde seçim güvenliğini sağlamak için toplam 594 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Seçim Güvenliği Toplantısı'nda yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri detaylı bir şekilde anlattı.

25.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:07
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Bakan Yerlikaya: "(31 Mart seçimleri) Toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde seçim güvenliğini sağlamak için toplam 594 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 6 gün sonra gerçekleştirilecek olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınacak önlemelere dair 81 ilin valilerinin de Video Konferans Yöntemi ile katıldığı Seçim Güvenliği Toplantısı düzenledi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halk iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini ifade etti.

Bakanlığın yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurumları ile seçim güvenliğini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını kaydeden Yerlikaya, 12 Aralık 2023 tarihinde 81 il valiliklerine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Yerlikaya, gönderilen genelgede; seçimin huzur ve güven içerisinde yapılması, bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması gibi hususların tek tek belirtildiğini dile getirdi.

Seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla Seçim Koordinasyon Komisyonu'nun oluşturulduğunu ifade eden Yerlikaya, bakanlık olarak seçim güvenliği adına yapılanları şöyle sıraladı:

"Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Seçim Harekat Merkezi' kuruldu. Ayrıca, illerimizde GAMER bünyesinde vali yardımcısı başkanlığında ve valiler tarafından belirlenen üyelerden oluşan 'İl Seçim Koordinasyon Merkezleri' oluşturuldu. İl valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve diğer ilgili birim yetkili amirlerinin katılımıyla 'Seçim Güvenliği Toplantıları' düzenledik. Bu toplantılarda gerçekleştirilen risk analizleri doğrultusunda 'İl Seçim Güvenlik Planları' hazırlandı. Bu çalışmalara ilave olarak; 81 ilimizin valileriyle seçim güvenliğine yönelik VKS Toplantıları düzenledik. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile değerlendirme toplantıları yaptık. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı koordinesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 'Siber Güvenliği' konusunda toplantılar yapıldı ve alınması gereken tedbirler belirlendi."

"Toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi"

85 milyon vatandaşın sandığa gönül rahatlığı ile gidebilmeleri için hukuk devleti sınırları içerisinde her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"31 Mart Mahalli Seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi."

Ayrıca Bakan Yerlikaya, kolluk birimlerine ait helikopter ve uçakların da göreve hazır vaziyette bulundurulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 31 Mart seçimlerinde 594 bin personel görevlendirildi - Son Dakika

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