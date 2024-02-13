Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele konusunda bilgilendirmeler yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Burdur ve Isparta'da ikamet eden vatandaşlarımıza "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını anbean takip etmelerini önemle rica ediyorum" çağrısında bulundu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Paylaşımın devamında bölgede yağışların devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;
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Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya sel felaketiyle boğuşurken iki ilimize daha turuncu kodlu uyarı geldi - Son Dakika
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