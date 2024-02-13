Antalya sel felaketiyle boğuşurken iki ilimize daha turuncu kodlu uyarı geldi - Son Dakika
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Antalya sel felaketiyle boğuşurken iki ilimize daha turuncu kodlu uyarı geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.

13.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:33
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Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele konusunda bilgilendirmeler yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Burdur ve Isparta'da ikamet eden vatandaşlarımıza "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını anbean takip etmelerini önemle rica ediyorum" çağrısında bulundu.

"20 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

3 İLİMİZDE OTURAN VATANDAŞLARA UYARI

Paylaşımın devamında bölgede yağışların devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Bakan Yerlikaya bizzat paylaştı! 3 ilimiz için turuncu kodlu uyarı
Antalya sel felaketiyle boğuşurken iki ilimize daha turuncu kodlu uyarı geldi

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