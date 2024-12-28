Bakan Yerlikaya'dan Kurtarma Operasyonu Paylaşımı

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Bakan Yerlikaya, Şarköy'deki nefes kesen kurtarma anlarını paylaştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan bir teknedeki 2 kişinin kurtarılma anları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Nefes kesen operasyon, ekiplerin üstün çabasıyla başarıyla tamamlandı.

26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 06.30'da Şarköy açıklarında, içerisinde iki kişinin bulunduğu özel bir teknenin karaya oturduğu ve yardım talep edildiği bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Bir Sahil Güvenlik Botu (KB-227), Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Şarköy Kolluk Destek Timinden oluşan ekipler, bölgeye sevk edilerek kurtarma operasyonu başlattı.

Yoğun çabalar sonucu teknede mahsur kalan iki kişi sağ ve bilinci açık bir şekilde kurtarılarak sahilde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Operasyon sırasında yaşanan anlar Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullanarak ekiplerin özverili çalışmalarını takdir etti.