Bakan Yerlikaya: "İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı"
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" Operasyonu sonucu İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un yakalandığını duyurdu.
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Mersin polisi, bilinen alışveriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yaparak 180 milyon lira haksız kazanç elde eden çeteyi çökertti. Yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Haksız kazanç elde eden şahısların paraları aklamak için döviz ve altına çevirdiğine ait görüntüler de operasyon kapsamında ele geçirilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen 'Kıskaç-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların aziz milletin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bornova ilçesindeki bir evde yapılan aramada 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen metamfetamin miktarı İzmir'de rekor yakalama olarak kaydedildi. Evde yapılan incelemede, neredeyse her odada metamfetamin üretimi yapıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre içeride mahsur kalan işçiler olabilir. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Erkan Petekkaya'nın hayatını kaybeden babası Akın Petekkaya, dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Saruhan Hünel ise aracığıyla kalabalık içindeki bir kişiye çarptı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı. Ailenin suç duyurusu üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bayraklı ilçesinde yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un yakalandığını açıkladı. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre halı üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olması muhtemel. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-23' Operasyonuyla, Interpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un yakalandığını duyurdu. Baisaov, 'Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık' suçundan, Rakhishov ise 'Dolandırıcılık' suçundan aranıyordu.
Ankara'da bir taksici, kendisine 'selektör' yapan otomobil sürücüsünün önünü keserek saldırmaya çalıştı. Libya uyruklu otomobil sürücüsüne saldırı girişiminde bulunan taksici cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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