Bakan Yerlikaya, Küçükçekmece'deki çöken binayı inceledi

Bakan Yerlikaya kolon kesme iddialarına ilişkin, "Savcılar ve mahkemeler bunu aydınlatacak" dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından incelemelerde bulundu

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya kolon kesme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Konu ile ilgili mal sahibi ve zemin katta bulunan iş yeri sahibi gözaltında. Bunlarla ilgili tahkikat devam ediyor. Bir şey bilsek bile bizim söylememiz doğru değil. Bırakalım bizim adımıza, millet adına karar verici olan savcılar ve mahkemeler bunu aydınlatacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı bina sonrası olay yerine geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya beraberindeki İstanbul Valisi Davut Gül ile beraber alanda incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yerlikaya daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde sabah saat 08.41 itibariyle zemin üzeri 3 katlı olan apartman maalesef çökmüştür. 1988 yapımı olduğunu biliyoruz. AFAD ekipleri buraya çok yakın. Olaydan 9 dakika sonra AFAD ekipleri, itfaiye eş zamanlı olarak, belediye ekipleri ve valimiz buraya geldi. İlk etapta enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için cansiparane çalıştık. Her zaman olduğu gibi AFAD, İtfaiye, UMKE, emniyet, Valilik ve tüm kurumlar müdahale ve iyileştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum. 9 kişi kurtarıldı. Türkmenistan uyruklu yabancı bir misafirimiz vefat etti. Başsağlığı diliyoruz. İçeride çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan 1'i İran, 7'si Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı ikamet izni olan yabancılar. 2 vatandaşımız var biri hiç hastanede tedavi bile olmadı. Kendisi gayet iyi durumda. Diğer vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Hastane yetkililerinden almış olduğum bilgiye göre bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden anne ile 6 aylık bebeğin durumu diğerlerine göre daha kritik görülüyor. Temennimiz en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Birazdan da ziyaret edeceğiz" dedi.

Böyle vakalarda hem idari hem adli soruşturma yaptıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız açıkladı. Buraya 3 savcı görevlendirildi. İçişleri olarak biz de mülkiye başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda biz idari olarak bir kusur, kabahat, tablo ne varsa olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu sizlere göndereceğiz. Buradan aziz İstanbullu hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Biz 4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu ve bununla ilgili özel bir teşkilat kuruldu. Yarısı Bizden kampanyasını artık duymayan İstanbullu kardeşimiz kalmadı. Sadece İstanbul ile ilgili değil. Marmara bölgesi ile ilgili. Biz depremlere karşı dayanımı, direnci olmayan az önce gezdiğimiz, enkazını gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak, birlikte yapmak istiyoruz. El birliği ile yapmak istiyoruz. Devlet millet el ele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımız yandığı gibi bir daha canımız yanmasını istemiyoruz. Buradan İstanbullu hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Beklemeyin, lütfen durmayın" şeklinde konuştu.

Binada kolonların kesildiği iddialarına ilişkin Bakan Yerlikaya, "Konu ile ilgili mal sahibi ve zemin katta bulunan iş yeri sahibi gözaltında. Bunlarla ilgili tahkikat devam ediyor. Bir şey bilsek bile bizim söylememiz doğru değil. Bırakalım bizim adımıza, millet adına karar verici olan savcılar mahkemeler bunu aydınlatacak. Beşiktaş'taki 29 vatandaşımızın hayatına mal olan oradaki durum gibi biz çok kısa zamanda olayı aydınlatıyoruz. İdari olarak biz üzerimize düşeni yapıp adliyeye, savcılarımıza gönderiyoruz. Sizler de bunu takip ediyorsunuz zaten. Hep beraber göreceğiz. Sabırla bekleyelim" açıklamasında bulundu.

Açıklamaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.