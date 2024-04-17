Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-31' operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-31' operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-31' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 18 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları aldatıcı yöntemlerle dolandırdığı ve toplamda 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

17.04.2024 08:17
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Bakan Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'Sibergöz-31' operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik "Sibergöz-31" operasyonları gerçekleştirildi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları ikna ettikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 18 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

Bakan Yerlikaya: \'Sibergöz-31\' operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-31' operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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