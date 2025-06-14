Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye 2 giyim ve 1 takıdan oluşan 3 çocuk ürünü daha eklendi
Bakanlık "Tommy Life Kids" marka çocuk eşofmanının ve "Yavrucak Girls" marka 5-8 Yaş 32'li ip takımın boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçeleriyle piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.
"Miki Mini Küpe Kolye Ucu Çelik Set" ise nikel testinden "kalır" sonucu aldı ve bu ürünün de piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklatılmasına karar verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor - Son Dakika
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