Bakanlık 3 çocuk ürününü daha ifşa etti! Boğulma tehlikesiyle toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye 2 giyim ve 1 takıdan oluşan 3 çocuk ürünü daha eklendi

KIYAFETLERDE "BOĞULMA" RİSKİ

Bakanlık "Tommy Life Kids" marka çocuk eşofmanının ve "Yavrucak Girls" marka 5-8 Yaş 32'li ip takımın boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçeleriyle piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.

TAKI NİKELDEN "KALIR" SONUÇ ALDI

"Miki Mini Küpe Kolye Ucu Çelik Set" ise nikel testinden "kalır" sonucu aldı ve bu ürünün de piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklatılmasına karar verildi.