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Rüşvet Operasyonu'nun ardından balıkçı barınağı yönetimine kayyım atandı

ANTALYA - Antalya'da Balıkçı Barınağı'na yönelik Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen rüşvet operasyonunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bugün sabah saatlerinde barınağa kayyım atadı. Kayyım yönetimi 25 Kasım'a kadar barıktan inceleme yapma kararı aldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı tarafından Antalya Balıkçı Barınağı'nda başlatılan projeli dosya kapsamında yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde rüşvete yönelik çalışma başlatılarak düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, ifadelerine başvurulan 24 şüpheli ve 9 diğer şahıs olmak üzere toplam 40 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Ekipler, teknelerin barınma ihtiyacı ve karaya çekilip indirilmesi işlemleri için yetkili Su Ürünleri Kooperatifinin tekne sahiplerinden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığını, tekne sahiplerinin Antalya Balıkçı Barınağı içinde bağlama yeri edinebilmek için kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmalarına mecbur bırakıldığını, kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatif ile ilgisi olmayan şahıslara yönlendirerek haksız kazanç ve menfaat sağladığını tespit etmişti.

Bakanlık barınağa kayyım atadı

Aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T. ve kooperatif üyeleri ile birlikte barınak içinde teknelerin karaya alınması ve tekne park yeri temin ederek kendisine veya başkasına menfaat sağlayan şahıslara, rüşvet suçuna ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatılmasının ardından Antalya Balıkçı Barınağı'na kayyım atandı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonun ardından bugün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından barınağa kayyım atandı.

Barınakta inceleme yapılacak

Sabah saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'na gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri 25 Kasım Pazartesi gününe kadar barınakta inceleme yapma kararı aldığı öğrenildi. Atanan kayyım tarafından alınan karar gereği 25 Kasım tarihine kadar barınaktaki ticari ve özel tekne sahipleri dışında tekne ve araçların giriş çıkışlarının yasaklandığı ayrıca, Antalya Balıkçı Barınağı içerisinde bulunan market ve işletmelerin pazartesi gününe kadar kapalı olması kararlaştırılırken, mesai saatlerini de 08.30 ile 17.30 saatleri arasında sınırlandırıldığı öğrenildi. Kayyım yönetimi barınak içerisindeki tüm faaliyetler için kayyım yönetiminden izin alınması gerektiğini kararlaştırdı.