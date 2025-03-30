Balıkesir\'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güllü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 11 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esma Sağlam da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3'Ü AĞIR 10 YARALI

Yaralılardan 3'ünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.