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Balıkesir'de Aranan PKK Terör Örgütü Mensubu Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Aranan PKK Terör Örgütü Mensubu Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan aranan terör örgütü mensubu Ömer R., polis tarafından yakalandı. Ömer R., Edremit'teki saklandığı evde gözaltına alındı ve tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Balıkesir\'de Aranan PKK Terör Örgütü Mensubu Yakalandı
26.01.2024 - 08:54,  Güncelleme: 08:55
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan aranan terör örgütü mensubu Ömer R., polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla tespit edilen Ömer R., Edremit'teki saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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