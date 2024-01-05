Balıkesir\'de bin 484 araca kış lastiği denetimi yapıldı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından bin 484 araca, 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile 1 Aralık 2023 itibariyle Türkiye genelinde polis ve jandarma ekiplerince eş zamanlı kış lastiği denetimini başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, eş zamanlı olarak yolcu ve yük taşıyan araçların kışlık lastik denetimi gerçekleştirdi. Çekici, kamyon, otobüs ve tanker türü araçların güç uygulayan lastiklerine ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bin 484 araca kontrol yapıldı. - BALIKESİR