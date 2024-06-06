Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı ve birçok değerli eşya ele geçirildi.

06.06.2024 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından 6 ekip 28 personel ile fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Akçay bölgesinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler belirlenen adreslere 6 ekip ve 28 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu N.K. ve A.A., Kazakistan uyruklu Z.S. ve Özbekistan uyruklu M.U. kurtarıldı. Kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen Gürcistan uyruklu N.I., F.K. ve O.K. gözaltına alındı. Operasyonda gerçekleşen aramalarda 57 bin 905 Türk lirası, bin 250 Euro, 304 dolar, 40 pound, 14 gram altın, 1 çeyrek altın ve 13 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden N.I. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Balıkesir, Edremit, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
09:42 Acun’a “Mert Hakan kalacak mı“ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a "Mert Hakan kalacak mı?" diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
08:22 Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas’a veda etti Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas'a veda etti
08:21 FETÖ yapılanmasına 17 ilde darbe 72 şüpheli “Kıskaç“a takıldı FETÖ yapılanmasına 17 ilde darbe! 72 şüpheli "Kıskaç"a takıldı
07:59 Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti
01:26 Rakibinin dükkanını pompalı tüfekle savaş alanına çevirdi Rakibinin dükkanını pompalı tüfekle savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 09:57:22. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement