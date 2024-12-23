Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı, birçok uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

23.12.2024 14:51
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınırken, 4 bin 886 adet sentetik hap, 2 bin 287 gram kubar esrar ve 310 litre sahte alkol ele geçirildi.

Mülki sınırlar içinde yer alan 9 ilçede Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi ve Manyas ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 17 kaçakçılık ve organize suç olayı ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheliye ait ev ve eklentileriyle kullandıkları araçlara yönelik arama yapıldı. Aramalarda şu maddeler ele geçirildi: 4 bin 886 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 287 gram kubar esrar, 185 gram kenevir tohumu, 9 gram metamfetamin, 4 kök kenevir bitkisi, 3 gram bonzai, 1 adet iklimlendirme sistemi kabini, 1 litre kimyasal bitki besini, 4 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 310 litre sahte alkol, 2 adet eski eser, 2 adet kazı malzemesi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 24 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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