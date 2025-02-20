Balıkesir'in kuzeyinde yer alan ilçelerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk, Balya ve Karesi'nin kuzey kırsalında aralıklı olarak kar sağanakları görülecek.
Cuma günü etkisini artırması beklenen kar yağışının, Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesi öngörülüyor. Bölgede 10 ila 15 santimetre yüksekliğinde kar örtüsü oluşabileceği belirtilirken, yetkililer buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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