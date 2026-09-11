Balıkesir'de operasyonda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de operasyonda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Balıkesir\'de operasyonda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyet kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 koli içerisinde toplam 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de operasyonda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

09:32
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
09:22
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
09:08
Maltepe’deki dehşette 500 bin dolar detayı Almanya’dan gelip canlarından oldular
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
08:49
Petrol piyasası alev aldı Benzine gece yarısı zam geliyor
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor
08:17
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 09:37:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir'de operasyonda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement