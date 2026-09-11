Balıkesir'de operasyonda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyet kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 koli içerisinde toplam 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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