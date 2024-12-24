Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler - Son Dakika
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Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken olay yerinden gelen ilk görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. Patlama sonrası açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi, izinli veya nöbet çıkışı dahi olsa tüm doktorların iş yerlerine gitmeleri çağrısında bulundu.

24.12.2024 09:46
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

MAHSUR KALANLAR İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sabotaj ihtimalinin olmadığını belirtirken, içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

SENDİKADAN DOKTORLARA ÇAĞRI

Bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne sererken Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada "İlimiz Kavaklı Köyü'nde bulunan bir fabrikada patlama gerçekleştiği ve çok sayıda ölü ve yaralı emekçimizin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan üyelerimize izinli veya nöbet çıkışı dahi olsalar işyerlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Yaralanan emekçilerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletirken vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler;

Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Balıkesir\'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ankara null:
    hic sasirmadik hicbirsey duzelmez ölen ölduguyle kalir cikar kelle der biriside 5 15 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    umarım arkasindn ihmal cikamz 7 0 Yanıtla
  • Atilla Avan:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelerine sabırlar diliyorum.... 3 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    videolar 2-3 gündür açılmıyor 1 0 Yanıtla
  • Aytekin İslamoğlu:
    birgünde güzel haberle uyanalım… 0 0 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Doktorların çoğu grev yapar varsa civarda vicdanlı doktor ne alâ.. 0 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Ölenlerimize Allah rahmet eylesin.Yaralılarımızda en kısa zamanda iyileşirler inşallah… 0 0 Yanıtla
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