Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı

20.10.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te cezaevinden firar eden saldırgan, 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı. Olay sonrası polisle çatıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı ve çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si polis 7 kişi yaralandı. Silahlı saldırıda ölenlerin ve yaralıların isimleri belli oldu.

Cezaevinden firar eden şahıs, 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı. Şahıs polisle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, 46 AHZ 090 plakalı aracıyla seyir halindeyken durduğu sırada Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da aranan Mustafa Emlik ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Ekri'yi silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, ardından aracı gasbederek olay yerinden kaçtı. Kaçış sırasında çevresine rastgele ateş açan Mustafa Emlik, Ertürk Caddesi üzerinde yürüyen 4 kişiye de ateş etti. Bu sırada V. A. boğazından yaralandı. Şüpheli, E87 karayolundan Güre Mahallesi yönüne kaçarken yol üzerindeki araçlara da ateş açtı. Güre Mahallesi'nde D.C. evinin önünde, bir iş yerinin sahibi R.Ö. de vurulması sonucu yaralandı. Tekrar Akçay yönüne dönen Emlik., Akçay ışıklarda 35 VY 8106 plakalı araca yol vermediği gerekçesiyle ateş açarak araçta bulunan Göktuğ Çalık ve M.N.'yi yaraladı. Göktuğ Çalık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli, Akçay Mahallesi Zafer Köprüsü yakınlarında ise R.K. isimli kadını bacaklarından vurarak yaraladı. Emlik, kaçışı sırasında Sarıkız, Akçay ve Altınkum mahallelerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle silahlı çatışmaya girdi. Altınkum Mahallesi'nden Hamidiye yönüne ilerlerken Yunus ekipleriyle karşılaşan şüpheli, polis memuru İ.G.'yi sağ ayağından, ardından Lukoil Kavşağı'nda yaşanan çatışmada Çocuk Büro'da görevli polis memuru Ü.I.'yı karın bölgesinden vurarak yaraladı. Mustafa Emlik, polislerin karşı ateşi sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikatın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütüldüğü öğrenildi. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, yaralı polis memurlarının tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri için yarın Ankara Etimesgut'ta cenaze töreni düzenlenecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Edremit, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Yağışlı hava kazaya neden oldu Bilanço ağır Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor İsmail Yüksek’ten Deniz Undav’ı susturan cevap Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Arda Turan 904’te yıkıldı Arda Turan 90+4'te yıkıldı

19:33
Endrick’in Real Madrid’den ayrılmak için tek bir şartı var
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
19:30
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV’ye kayyum atandı
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
18:39
1.5 yıldır boştaydı Rafael Benitez’in yeni takımı belli oldu
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 19:45:48. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.