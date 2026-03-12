Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
12.03.2026 19:56  Güncelleme: 20:04
Balıkesir'in Savaştepe yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçlar kafa kafaya çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Savaştepe yolunun 19. kilometresinde, Çukurhüseyin mevkiinde R.A. (46) idaresindeki 10 EV 925 plakalı araç ile 34 PHZ 449 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü R.A. (46) olay yerinde hayatını kaybederken, A.S. (53) ve V.Y. (42) araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Savaştepe, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

