Balıkesir'de Zeytinliğe Villa Yapıldığı İddiasıyla Kiracı Jandarma Eşliğinde Boşaltıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Zeytinliğe Villa Yapıldığı İddiasıyla Kiracı Jandarma Eşliğinde Boşaltıldı

Balıkesir\'de Zeytinliğe Villa Yapıldığı İddiasıyla Kiracı Jandarma Eşliğinde Boşaltıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinlik olarak kiralanmış olan bir araziye villa tarzı yapı yapıldığı iddiası üzerine, kiracı jandarma eşliğinde boşaltıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, taşınmazın amacı dışında kullanıldığını tespit etti ve suç duyurusunda bulundu. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıf taşınmazlarının amacı dışında kullanılmaması konusuna büyük önem verdiğini belirtti.

05.05.2024 16:11
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik vasfında denize sıfır kiralan yere, kullanım dışı villa tarzı yapı yaptığı iddia edilen kiracı jandarma eşliğinde boşalttırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilçeye bağlı Narlı mevkiinde zeytinlik amacıyla kiralanan, denize sıfır olan ancak daha sonra etrafı çevrilerek içine betonarme yapıldığı tespit edilen taşınmaz için inceleme başlattı. Araştırma sonucu taşınmazı amacı dışında kullanan kiracı hakkında da suç duyurusunda bulunulurken, yer jandarma ekipleri tarafından boşalttırıldı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun vakıf taşınmazlarının amacı dışında kullanılmaması konusuna çok büyük önem verdiği ve bu gibi konulara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de Balıkesir ve Çanakkale illerde saha denetimlerini bu konuda sıklaştırıldığı öğrenildi. Bilindiği üzere daha önce de Çanakkale- Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde bir motel jandarma eşliğinde tahliye edilmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Zeytinliğe Villa Yapıldığı İddiasıyla Kiracı Jandarma Eşliğinde Boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Zeytinliğe Villa Yapıldığı İddiasıyla Kiracı Jandarma Eşliğinde Boşaltıldı - Son Dakika
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