Balıkesir’deki orman yangınında belediye başkanından müjdeli haber

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç'te başlayarak Ayvalık'ın kırsal mahallelerine kadar yayılan ve binlerce hektarlık alanı etkileyen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangının ekiplerin ve gönüllülerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındığını belirten Başkan Ergin, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mesut Ergin, yangının üçüncü gününde kontrol altına alındığını ifade ederek, "Hepinize geçmiş olsun. Gömeç'te çıkan yangın Ayvalık'ın köylerine kadar sirayet etmişti. Üçüncü günde başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri, belediyemizin personeli ve köylülerimiz ile gönüllülerimizin büyük özverisi sayesinde yangın şu an durdurulmuş vaziyette. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.