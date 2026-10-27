Balıkesir Edremit'te iki iş yerine silahlı saldırıda 1 ölü, 3 yaralı; 13 tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te iki iş yerine silahlı saldırıda 1 ölü, 3 yaralı; 13 tutuklandı

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Balıkesir Edremit\'te iki iş yerine silahlı saldırıda 1 ölü, 3 yaralı; 13 tutuklandı
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Balıkesir Edremit\'te iki iş yerine silahlı saldırıda 1 ölü, 3 yaralı; 13 tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay ve İkizçay mahallelerinde aynı saatlerde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırılarda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay ve İkizçay mahallelerinde aynı saatlerde iki iş yerine düzenlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Ekim 2026 tarihinde Edremit ilçesinin Akçay ve İkizçay mahallelerinde meydana geldi. İki ayrı iş yerinde yaşanan silahlı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olayları gerçekleştirdiği ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet UZİ marka makineli tabanca, 5 tabanca, 10 şarjör, 268 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 hassas terazi, 218 kilitli poşet, 431 gram skunk, 4 gram esrar ve 231 sentetik hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, hakkında "birden fazla kişiyle konutta silah yapma" suçundan 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen 1 kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, 21 Ekim 2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaEdremitGüncelAkçaySon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te iki iş yerine silahlı saldırıda 1 ölü, 3 yaralı; 13 tutuklandı - Son Dakika
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