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Balıkesir- İzmir sınırı alev yumağına döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde, Balıkesir ile İzmir il sınırını belirleyen Madra Çayı içerisinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun kenarından başladığı değerlendirilen yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla geniş bir alanda etkili oldu. Yangın ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam Ayvalık'ın Altınova Mahallesi çöp döküm alanında çıkıp söndürülen yangının ardından bugün aynı bölgenin çok yakınında bir yangın daha çıktı.

Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle Balıkesir ile İzmir il sınırını belirleyen Madra Çayı içerisinde bulunan sazları küle çeviren yangın, bölgeyi adeta cehenneme çevirdi.

Bölgede hayvancılık yapan ağıl sahiplerinin hayvanlarını alevlerden kaçırabilmek için serbest bıraktığı gözlenirken, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Bölgedeki ekili araziler ve zeytinlik alanları da tehdit eden yangına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki arasözlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili İtfaiye Grup Amirliği, Edremit Orman Bölge Müdürlüğü arasözleri, Ayvalık Belediyesi, Dikili Belediyesi ile bölgede faaliyet gösteren özel firmalara ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Güçlükle kontrol altına alınan İzmir il sınırını aşıp, Dikili ilçesindeki ekili arazilere de sıçramasından endişe edildi.

Dün akşamki ve bugünkü, yangınlarda zarar gören vatandaşlar devlet yetkililerinden destek istedi.