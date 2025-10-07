Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarpan avukat öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarpan avukat öldü

Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarpan avukat öldü
07.10.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Avukat Üzeyir Çiçekçi, evinin balkon kapısından içeri girmeye çalışırken eşiğe takılarak düştü ve başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Çiçekçi, eşinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiçekçi'nin ani ölümü, Denizli Barosu'ndaki meslektaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin balkon kapısından içeri geçerken eşiğe takılarak düşüp, başını beton zemine çarpan Avukat Üzeyir Çiçekçi (35), hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 02.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait evde balkonda oturan Avukat Üzeyir Çiçekçi, bir ara içeri girmek istedi. Bu sırada ayağı kapı eşiğine takılan Çiçekçi, düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Çiçekçi, eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin arından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçekçi, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Çiçekçi'nin ölüm haberi Denizli Barosu'ndaki meslektaşlarını yasa boğdu

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarpan avukat öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 çuval fındığa Alman arabası İlana mesaj yağdı 10 çuval fındığa Alman arabası! İlana mesaj yağdı
Yaşlı adamın kahreden ölümü 14 yıl önce yaşanan karışıklık, gerçeğe dönüştü Yaşlı adamın kahreden ölümü! 14 yıl önce yaşanan karışıklık, gerçeğe dönüştü
Borç batağından MOSSAD ajanlığına İşte İstanbul’da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar
Zincirlerinden kurtulan aslan, 11 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı Zincirlerinden kurtulan aslan, 11 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
Burçin’in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri Burçin'in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri
Bursa’da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1’in altına düştü Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

13:11
Erdoğan’ın Suriye mesajı Azerbaycan’daki zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu
13:10
TBMM’de bir ilk: DEM Partililer ’’Biji Serok Apo’’ sloganları attı
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer ''Biji Serok Apo'' sloganları attı
12:34
Diyarbakır Adliyesi’nde duruşma salonu içerisinde kavga
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga
11:44
Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13’e yükseldi, başsavcılık açıklamasında dikkat çeken detay
Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi, başsavcılık açıklamasında dikkat çeken detay
11:40
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
11:12
Bahçeli, Öcalan’dan SDG’ye çağrı yapmasını istedi
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 13:33:25. #7.11#
SON DAKİKA: Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarpan avukat öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.