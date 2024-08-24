Bandırma açıklarındaki ticari gemide ölen 2 işçinin cenazeleri adli tıpa gönderildi - Son Dakika
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Bandırma açıklarındaki ticari gemide ölen 2 işçinin cenazeleri adli tıpa gönderildi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde körfezde bekleyen Rusya bandıralı gemide hayatını kaybeden 2 işçi tahliye edildi. Olayın ardından cesetler adli tıpa gönderildi.

24.08.2024 18:40
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Bandırma açıklarındaki ticari gemide ölen 2 işçinin cenazeleri adli tıpa gönderildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde körfezde bekleyen Rusya bandıralı gemide hayatını kaybeden 2 işçi tahliye edildi.

Olay, 23.08.2024 tarihinde Bandırma Körfezi 1 No'lu demir sahasında limana yanaşmak için bekletilen "Navis 2" adlı Rusya bandıralı ticari gemide meydana geldi. Rusya'nın Yeysk limanından yola çıkan ve 5 bin ton palet yem yüklü olan geminin ambar kısmında gaz zehirlenmesi şüphesiyle Konstantin Martynov ve Dmitry Mochalov ambarda düşerek hayatlarını kaybettiler.

Olayından ardından geminin talebi üzerine yük tahliyesi öne alınarak Bandırma Çelebi Limanına yanaştırılan "Navis 2" adlı gemiden önce Konstantin Martynov'un cesedi çıkarıldı. Ambarda bulunan yüklerin tahliyesinin ardından Dmitry Mochalov'un cesedine sabah erken saatlerde ulaşan ekipler, her iki cesedin de kesin ölüm nedenlerini belirlemek için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Yaşanan olayın ardından "Navis 2" adlı geminin acentasını yapan firma yetkilisi Emre Kısacık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada "Neta Deniz Taşımacılığı adlı firmayı işleten ortağım Ali Dönmez ile birlikte acente firması işletiyoruz. "Navis 2" gemisinde yaşanan talihsiz kaza sonucu Dmitriy Mochalov ve Konstantin Martynov isimli personel, 3 ve 2 nolu ambar arasında bulunan manhole bölümüne düşerek vefat etmişlerdir. Otopsi sonuçları beklenmektedir. Zehirlenmiş olduklarına dair herhangi bir net sonuç henüz bulunmamaktadır. Adli tıp raporu beklenmektedir ve zehirlenme ihtimalleri de göz önüne alınarak incelemeler devam edecektir" dedi.

Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeler sonucunda ölen kişilerin kesin ölüm nedenleri belirnerek cenazeleri Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

Bandırma açıklarındaki ticari gemide ölen 2 işçinin cenazeleri adli tıpa gönderildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma açıklarındaki ticari gemide ölen 2 işçinin cenazeleri adli tıpa gönderildi - Son Dakika

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