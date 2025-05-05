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Banka Dolandırıcıları Çökertildi

İstanbul merkezli operasyonda 16 dolandırıcı yakalandı, 9'u tutuklandı.

05.05.2025 14:46
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Antalya, Bursa, İzmir ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanırken, 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların çağrı merkezleri üzerinden kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, yüzlerce vatandaşı benzer yöntemle arayarak dolandırdığı öğrenildi. Şu ana kadar 10 vatandaşın mağdur olduğu belirlenirken, diğer mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli belirlendi, bu kişilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

İstanbul merkezli Antalya, Bursa, İzmir ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 5'inin "hesapçı" olarak tabir edilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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