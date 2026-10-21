Başakşehir'de araçtan saldırı amacıyla inen 2 sürücüye 360 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Başakşehir'de araçtan saldırı amacıyla inen 2 sürücüye 360 bin lira ceza uygulandı

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Başakşehir'de saldırı amacıyla araçlarından indikleri görüntülerle tespit edilen 2 sürücüye toplam 360 bin lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları 60 gün trafikten men edildi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Başakşehir'de trafikte saldırı amacıyla araçlarından indikleri görüntülerle tespit edilen 2 sürücüye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen trafik polisleri, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el koyarken, araçlarını da 60 gün trafikten men etti. Şahıslar hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Başakşehir'de trafikte yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, 21 Ekim 2026 günü saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları incelemelerde iki sürücünün saldırı amacıyla araçlarından indiği görüntülere ulaştı. Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında harekete geçen trafik ekipleri, görüntüler üzerinde inceleme yaparak olaya karışan araçları ve sürücülerini tespit etti.

Sosyal medya görüntülerinden kimlikleri belirlendi

Saat 12.00 sıralarında yapılan tespitlerde, 34 NUM 230 plakalı aracın sürücüsü Onur Demir ile 44 AJE 786 plakalı aracın sürücüsü Muhammed Tekdemir'in saldırı amacıyla araçlarından indikleri belirlendi. Polis ekipleri, video kayıtlarından tespit edilen iki sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yaptı.

İki sürücüye toplam 360 bin lira ceza

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme ihlali nedeniyle her iki sürücüye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Böylece iki sürücüye kesilen toplam trafik cezası 360 bin liraya ulaştı.

Ehliyetlerine el konuldu, araçları trafikten men edildi

Para cezasının yanı sıra her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Olayda kullanılan iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan sürücülere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
BaşakşehirGüvenlikOtomobil3. SayfaTrafikGüncelCezaSon Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de araçtan saldırı amacıyla inen 2 sürücüye 360 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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