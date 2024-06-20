Başakşehir'de ata sopayla işkence anı kamerada - İşkence eden 1 şüpheliye para cezası uygulandı - Son Dakika
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Başakşehir'de ata sopayla işkence anı kamerada - İşkence eden 1 şüpheliye para cezası uygulandı

Başakşehir'de at arabası üzerinde yolculuk yaparken sopa ile ata işkence ettiği gerekçesiyle 1 şahsa 4 bin 810 lira idari para cezası uygulandı. Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Bir at arabasında yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü sağlayan bir şüphelinin ata sopa ile işkence ederek vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde atın sahibi C.C. isimli şüpheli olduğu öğrenilirken, olay sırasında atı kontrol eden diğer şüphelinin ise çocuk yaştaki E.B. olduğu tespit edildi. Bir şüpheli 4 bin 810 lira para cezasına çarptırıldı Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi' gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı. Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

20.06.2024 14:09
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Başakşehir'de ata sopayla işkence anı kamerada

- İşkence eden 1 şüpheliye para cezası uygulandı

İSTANBUL - Başakşehir'de at arabası üzerinde yolculuk yaparken sopa ile ata işkence ettiği gerekçesiyle 1 şahsa 4 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Bir at arabasında yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü sağlayan bir şüphelinin ata sopa ile işkence ederek vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde atın sahibi C.C. isimli şüpheli olduğu öğrenilirken, olay sırasında atı kontrol eden diğer şüphelinin ise çocuk yaştaki E.B. olduğu tespit edildi.

Bir şüpheli 4 bin 810 lira para cezasına çarptırıldı

Emniyet ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, işkenceye maruz kalan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun beşinci maddesi' gereğince 4 bin 810 Lira idari para cezasına çarptırıldı. Çocuk şüpheli E.B. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de ata sopayla işkence anı kamerada - İşkence eden 1 şüpheliye para cezası uygulandı - Son Dakika

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