Başakşehir'de sitedeki kediyi işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de sitedeki kediyi işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin asansöründeki kediyi defalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan için verilen, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bir üst mahkemece kaldırıldı. Kararda, ''Kedi kaçmaya çalışmasına rağmen sanık yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdü.'' ifadelerine yer verildi. Mahkeme verilen kararın bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandırabileceğini belirtti.

20.02.2024 16:32  Güncelleme: 16:33
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İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Üst mahkeme kararında kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğünü belirtti. Mahkeme verilen kararın bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandırabileceğini belirterek "Bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir'deki bir sitede 1 Ocak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti.

Başakşehir'de Kediye İşkence Davasında Verilen Karar Kaldırıldı

"KEDİYİ 5 DAKİKA BOYUNCA KOVALAYIP TEKMELEYEREK VE ÜZERİNE BASIP EZEREK ÖLDÜRDÜ"

Dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini belirtti. Olaya ilişkin incelenen görüntülerde Keloğlan'ın site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediyi asansörde görmesi üzerine saldırıp tekme vurduğu, kedi asansörden kaçtıktan sonra peşinden giderek koridora sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekme attığı, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğü kaydedildi.

"ÖLDÜRME OLAYI ACIMASIZCA VE ZALİMCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda kaydedildi.

Başakşehir'de Kediye İşkence Davasında Verilen Karar Kaldırıldı

"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ BU TÜR FİİLLERE EĞİLİMİ OLAN KİŞİLERİ CESARETLENDİREBİLİR"

Kararda "İşlenen suç ile verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağı" ifadelerine yer verildi. Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, cezadan muaf tutulması sonucunu doğurabileceği belirtildi. Kararda "Ulaşılan bu sonucun bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır." diye belirtildi.

KARAR KALDIRILDI

Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.

Başakşehir\'de sitedeki kediyi işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de sitedeki kediyi işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı - Son Dakika

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